Halle in Vollbrand: 33 Feuerwehren im Einsatz .

Gegen 23 Uhr wurden in der Nacht auf Sonntag die Feuerwehren in und um Hirschwang zu einem Brand in einem Gewerbebetrieb alarmiert. Bereits auf der Anfahrt der ersten Kräfte war der Feuerschein am Nachthimmel sichtbar.