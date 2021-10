Hirschwang: Lagerfeuer oder Zigarette als mögliche Brandursache

Der Waldbrand in Hirschwang an der Rax könnte durch ein Lagerfeuer oder eine weggeworfene Zigarette ausgelöst worden sein, heißt es am Donnerstag auf Anfrage bei der Polizei. Zwar haben die Ermittlungen bereits begonnen, definitive Angaben könne man laut LPD aber erst machen, wenn der Brand endgültig gelöscht sei.