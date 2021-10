Waldbrand: Lage ist weiterhin kritisch

"Wenn es über die Nacht so bleibt, dann können wir froh sein", meinte Bezirkskommandant Sepp Huber am Donnerstagabend. Die Lage beim Waldbrand in Hirschwang ist zwar weiterhin nicht unter Kontrolle, der prognostizierte Wind blieb allerdings bis dato weitgehend aus. Die Wetterprognosen werden laut Huber aber dennoch weiterhin ganz genau im Auge behalten.

Viele Glutnester auf Ostflanke gelöscht

Am vierten Einsatztag konnte man zudem einen Erfolg erzielen: An der Ostflanke des Einsatzgebietes konnten zahlreiche Glutnester gelöscht werden. "Sollte hier aber Wind aufkommen, dann haben wir das Problem, dass die Glutnester wieder mehr werden", betonte Huber, dass die Lage nach wie vor sehr kritisch ist.

Die Wasserwerfer entlang der B27 waren bis Donnerstagabend ebenfalls noch nicht zum Einsatz gekommen. "Diese sind wirklich nur eine Vorsichtsmaßnahme, falls der erste Funke hinüber fliegen sollte. Dann können wir auf Knopfdruck eine Wasserwand bilden", erklärte der Bezirksfeuerwehrchef. Über die Nacht sind laut ihm 150 Einsatzkräfte vor Ort.