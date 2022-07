Bezirk Neunkirchen: Feuerwehr rüstet sich für künftige Waldbrände

Werbung

Die Bilder des verheerenden Waldbrandes in Hirschwang im Vorjahr sind vielen noch in Erinnerung. Die aktuelle Hitze und die damit verbundene Trockenheit bescheren dem Bezirk auch aktuell wieder eine enorm hohe Waldbrandgefahr – die entsprechende Waldbrandverordnung der BH ist daher in Kraft, was bedeutet, dass im Wald und in Waldnähe jedes Hantieren mit Feuer verboten ist.

„Die Verordnung nützt aber nichts, wenn wir sie nicht einhalten.

85 Prozent aller Waldbrände werden durch Menschen ausgelöst!“

Appell der Bezirkshauptmannschaft

„Die Verordnung nützt aber nichts, wenn wir sie nicht einhalten. 85 Prozent aller Waldbrände werden durch Menschen ausgelöst! Es liegt deshalb an jedem und jeder Einzelnen, besonders vorsichtig und verantwortungsbewusst zu sein und unsere wertvollen Waldflächen zu schützen“, lautet der Appell der Bezirkshauptmannschaft.

Unterdessen rüsten sich die Freiwilligen Feuerwehren für die künftige Waldbrandbekämpfung. Im Rahmen einer Infoveranstaltung wurden in der Vorwoche nun die neuen und gemeinsamen Einsatzpläne für die Bezirke Neunkirchen und Wiener Neustadt präsentiert. „Bei der Bekämpfung von Waldbränden spielt der Faktor Zeit eine entscheidende Rolle“, so die Bezirks-FF-Chefs Karl-Heinz Greiner und Josef Huber.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.