Hoch am Berg Alf Poier drehte Musikvideo mit der Reichenauer Feuerwehr

Herwig Habeler und Karin Assadian waren für die Freiwillige Feuerwehr Reichenau bei der Präsentation dabei. Natürlich in Uniform. Foto: Marcel Pail, Marcel Pail

D ie Feuerwehr Reichenau hat einen promineten Gastauftritt im Musikvideo zu Alf Poiers neuestem Song „Hoch am Berg“, der am Mittwoch in der „Bettel-Alm“ präsentiert wurde und in dem auch ZIB-Moderator Tarek Leitner mitwirkt. Auch sonst ist die Region in dem Bildbeitrag reichlich vertreten.