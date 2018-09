Das Festzelt im Innenhof des Landesklinikums Hochegg war gut gefüllt, als am Freitagmittag der 100. Geburtstag des Krankenhauses an dem Standort gefeiert wurde. Eine große Anzahl von Fest- und Ehrengästen konnte von der Kollegialen Führung rund um Pflegedirektorin Christa Grosz, dem Ärztlichen Direktor Peter Schnider und dem Kaufmännischen Direktor Ferdinand Zecha begrüßt werden - an der Spitze Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP). Letzterer erschien sogar mit seiner Mutter, die einst einen Aufenthalt in Hochegg absolvieren musste. "Und ohne diesen Aufenthalt gebe es mich heute nicht", erklärte Pernkopf vor den Gästen.

Der Festakt, musikalisch umrahmt von der Trachtenkapelle Edlitz-Thomasberg-Grimmenstein und moderiert von Christian Schützl (WN TV) war heiter, aber stellenweise auch emotional. Auf die vergangenen 100 Jahre wurde zurückgeblickt - aber man wagte auch einen Ausblick auf die Zukunft. „Ich bin sicher, dass das Landesklinikum Hochegg auch in den nächsten 100 Jahren ein wesentlicher Bestandteil der Gesundheitsvorsorge in NÖ bleibt", versprach Stephan Pernkopf (ÖVP) jedenfalls.

Einen ausführlichen Nachbericht zum Festakt, die besten Sager und einen Auszug aus der Festschrift findet ihr in der nächsten Print-NÖN!