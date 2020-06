Mit 1. Juni wurde das „Corona“-bedingte allgemeine Besuchsverbot in den NÖ Landeskliniken aufgehoben. In einer Aussendung verweisen die beiden Kliniken des Bezirks, in Hochegg sowie in der Bezirkshauptstadt Neunkirchen, auf weiterhin geltende Sicherheitsmaßnahmen. Denn „nach wie vor steht das Wohl der Patienten im Vordergrund“, wie in der Aussendung betont wird.

Folgende Hinweise sind laut den Kliniken zu beachten:

Bitte beachten Sie die Zugangskontrolle im Eingangsbereich. Die Beschränkung für Besucher bezieht sich auf einen Besuch pro Tag, Besuchsdauer 30 Minuten.

Die genauen Besuchszeiten finden Sie auf der jeweiligen Homepage des Landesklinikums.

Halten Sie bitte Distanz! Abstandsregelungen von einem Meter sind einzuhalten. Es ist notwendig, eine maximale Besucheranzahl pro Zimmer zu definieren.

Im Klinikum ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen!

Bleiben Sie bei Anzeichen von Krankheit unbedingt zu Hause!

„Die Einhaltung dieser Hinweise ist auch für die Landesklinken in Hochegg und Neunkirchen von besonders hohem Stellenwert, damit unsere PatientInnen weiterhin gut geschützt werden“, wird betont.