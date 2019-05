Lediglich ein Jahr lang hätte Ferdinand Zecha im Hochegger Krankenhaus im Verwaltungsbereich aushelfen sollen. Doch aus dem geplanten Intermezzo wurde eine lange berufliche Karriere...

Nach seiner Matura 1974 und der Absolvierung des Wehrdienstes trat der gebürtige Marchfelder in den Landesdienst ein. Nach mehreren Stationen – etwa in Melk und Wr. Neustadt – zog es den heute 63-Jährigen nach Hochegg. „Nach einer gewissen Zeit hat es mir hier immer besser gefallen, es gab interessante Aufgaben zu erledigen“, erinnert sich Zecha im NÖN-Gespräch zurück. Nach dem tragischen Todesfall des damaligen Kaufmännischen Direktors stieg Zecha, damals Stellvertreter, 1983 zum Chef auf. „Ich kannte das Haus und das Interesse war da.“ Auch wenn es anfangs gar nicht so leicht war, sich durchzusetzen: „Ich war 27 Jahre alt und damit der Jüngste in dieser Position in ganz Niederösterreich!“

Highlights gab es in seiner Dienstzeit genug – vom Neubau des Klinikums bis hin zur 100-Jahr-Feier im Vorjahr. „Zu diesem Anlass wollte ich an sich aufhören, weil es gut gepasst hätte. Aber es waren am Schluss dann doch noch einige Dinge zu erledigen“, schmunzelt Zecha.

Nach 36 Jahren als Kaufmännischer Direktor und insgesamt 42 in Hochegg heißt es nun Abschied nehmen für Zecha, mit Monatsende tritt er den Ruhestand an. „Der Abschied fällt schon schwer, schließlich habe ich zwar viel, aber sehr gerne gearbeitet. Und es sind viele persönliche Freundschaften entstanden.“ Und er setzt, mit einem Lächeln im Gesicht, nach: „Nix dauert ewig.“ Interimistisch wird vorerst Stellvertreter Johann Mayrhofer Zechas Geschäfte übernehmen.