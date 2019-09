Auch heuer stellte sich die Landjugend Edlitz der Herausforderung und machte beim sogenannten „Projektmarathon“ mit – dabei gilt es, ein bestimmtes Projekt in einer im Vorhinein bestimmten Zeit abzuarbeiten.

Die Aufgabe bestand heuer daran, den Hochegger Ortsplatz auf Vordermann zu bringen. Dazu gehörte etwa das Entfernen von Moos am gesamten Platz, das Einsetzen neuer Pflanzen sowie das Errichten einer Blumenkiste. Als Zusatzaufgabe sollten Nützlingshotels errichtet werden.

Während am Freitag die wichtigsten Schritte besprochen wurden, ging es am Samstag dann so richtig los, berichtet Kathi Winkler von der Landjugend Edlitz: „Den ganzen Tag über wurde fleißig gewerkt und die Aufgaben Schritt für Schritt erledigt. Mit über fünfzehn Personen und nach vielen Arbeitsstunden nahm das Projekt schön langsam Form an. Rechtzeitig zum Einbruch der Dunkelheit konnten schließlich alle Arbeiten beendet und mit dem Aufräumen begonnen werden.“ Das erfolgreich abgeschlossene Projekt wurde am Sonntag nach dem Gottesdienst in Hochegg präsentiert.

Lobende Worte gab es dafür auch von Grimmensteins Bürgermeister Engelbert Pichler: „Ganz toll, was die Landjugend hier geleistet hat. Herzliche Gratulation!“

Weitere Informationen zum Projektmarathon, dem Projekt selbst und Fotos können auf www.projektmarthon.at oder auf der Facebookseite der Landjugend Edlitz angesehen werden.