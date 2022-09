„Freddie Mercury“ und „Toto“ am Hauptplatz in Neunkirchen

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Mit Freddie Mercury“ und „Toto“ werden sich zwei absolute Größen der Musikbranche am Hauptplatz ein Stelldichein geben. Wenn es sich dabei auch „nur“ um Doubles handelt, hörens- und sehenswert sind die Aufführungen allemal.

„Ich habe ihn zufällig im Rock’n Roll-Café in München gesehen und gehört. Der hat eine ‚Mörderstimme‘“

Für den Neunkirchner Werbeguru Wolfgang Kessler war sofort klar, dass mit Emanuele Richiusa aus Florenz einer der besten europäischen Freddie Mercury-Doubles am Hauptplatz auftreten muss. „Ich habe ihn zufällig im Rock’n Roll-Café in München gesehen und gehört. Der hat eine ‚Mörderstimme‘“, so Kessler und organisierte gleich mit „Stadtkind“-Chef Dejan „Deki“ Simic einen Auftrittstermin.

Bei 30 Live-Shows des Sängers im Monat kein leichtes Unterfangen. Jetzt ist es fix – am Freitag, den 16. September, 20 Uhr, singt der Sänger alle großen Queen-Hits samt den bekanntesten Solo-Nummern am Hauptplatz. Der Eintritt ist frei. Bei Schlechtwetter findet das Konzert in der Passage statt. Um Tischreservierung wird gebeten.

Und am Freitag, den 23. September, gastiert die „Toto“-Coverband „The T*T+ Project“ mit allen bekannten Hits der Weltstars der Musikgeschichte auf der Sommerbühne. Bei den Protagonisten handelt es sich um keine Unbekannten, betreiben doch Marco Carniel und Peter Toth als Internisten ihre Praxis in der Hauptplatzpassage.

