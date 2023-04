Viele Premieren und Stars beim „Kultur.Sommer.Semmering“

Von 6. Juli bis 3. September wird die Semmeringregion wieder zum kulturellen Treffpunkt. Wie in den Jahren zuvor, geben sich beim „Kultur.Sommer.Semmering“ legendäre Künstler die Klinke in die Hand. Im Grandhotel Panhans sowie gegenüber im neuen Kulturpavillon – mit dessen Errichtung für Intendant Florian Krumpöck „ein absoluter Wunschtraum in Erfüllung gegangen ist“ – gastieren u. a. Publikumslieblinge wie die „Jedermänner“ Klaus Maria Brandauer, Michael Maertens und Lars Eidinger, Senta Berger, Mavie Hörbiger, Verena Altenberger, Caroline Peters, Maria Bill und Karl Markovics.

„Ich glaube, wir dürfen zurecht stolz auf unser handverlesenes, vielfältiges Kulturprogramm sein. Ganz besonders freuen wir uns darüber, dass diese filmreife Kulisse jedes Jahr mehr Künstler dazu inspiriert, eigene Programme speziell für die Aufführung am Semmering zu konzipieren“, so Intendant Krumpöck.

So gibt es etwa eine Premiere von Verena Altenberger mit Stefan Zweigs „Brief einer Unbekannten“, Chris Lohner und Erwin Steinhauer wollen mit dem Briefwechsel zwischen Marlene Dietrich und Friedrich Torberg faszinieren. Zu den weiteren Programmpunkten, die eigens für den „Kultur.Sommer.Semmering“ konzipiert wurden, zählen: Friedrich von Thun mit Joseph Roths „Stationschef Fallmerayer“, Elisabeth Orth mit Hermann Hesses „Siddhartha“, Karl Markovics mit Erzählungen Marie von Ebner-Eschenbachs, Michael Dangl mit Oscar Wildes „Bildnis des Dorian Gray“, Joseph Lorenz mit Friedrich Torbergs „Schüler Gerber“ sowie Petra Morzé und Manuel Rubey mit „Schnitzlereien“. Musikalisch werden Maria Bill und Birgit Minichmayr mit Programmen aufwarten.

Lars Eidinger. Foto: Johannes Authried

Zu hören sein werden weiters Elisabeth Leonskaja, Angelika Kirchschlager, Ernst Molden und Timna Brauer. Auf Humoriges setzt das Kabarett-Trio Christoph Grissemann, Manuel Rubey und Robert Stachel ebenso wie der leidenschaftliche Geschichtenerzähler Heinz Marecek mit augenzwinkernden Theater-Anekdoten.

Neben literarischen, musikalischen und kabarettistischen Perlen werden beim Erlebnis-Diner „Goldene Zwanziger à la carte“ auch ganz besondere kulinarische Gaumenfreuden serviert. Der renommierte Kulinarik-Kolumnist Klaus Kamolz konzipierte eigens für die mondänen Räumlichkeiten des Grandhotel Panhans eine außergewöhnliche Genussreise: von der Kulturmetropole Wien bis in die prunkvolle Dogenstadt Venedig. Inspiriert von fünf Stationen entlang der historischen Südbahnstrecke der 1920er Jahre, kredenzt der in New York mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete Haubenkoch Mario Bernatovic vom Wiener Erfolgsrestaurant „Albert“ ein exquisites fünfgängiges Diner.

