„Es kommen immer wieder besorgte Bürger auf mich zu, die auf Gefahrenstellen hinweisen“, so der Warther Umweltgemeinderat Josef Kerschbaumer (Grüne) zur NÖN. Er will, dass die Rückhaltesperren so schnell als möglich von Verschmutzungen befreit werden.

Die schweren Unwetter Mitte Juni haben die Marktgemeinde Warth schwer getroffen. Bereits bestehende Rückhaltebecken seien laut Kerschbaumer komplett mit Schotter verstopft worden. „Die Bürger haben Angst, dass es beim nächsten Starkregenereignis wieder zu Überschwemmungen kommt. Als Umweltgemeinderat würde ich gerne mehr Informationen erhalten“, so der Grüne.

Für ÖVP-Bürgermeisterin Michaela Walla besteht der Informationsfluss: „Die Gemeinderatskollegen sind schriftlich in elektronischer Form informiert worden, auch mit dem Hinweis, dass Neuigkeiten laufend auf unserer Homepage mitgeteilt werden, wo auch die Bevölkerung nachlesen kann.“ Zudem stehe die Ortschefin für Auskünfte jederzeit zur Verfügung.