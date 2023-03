Reichenau: Rodung sorgte für Aufmerksamkeit

Rodungen an der Bachböschung in der Gemeinde Reichenau warfen bei einem aufmerksamen Bürger Fragen auf. Warum musste in einem Natura 2000 Schutzgebiet so viel Baum- und Strauchschlag betrieben werden?

"Aus gutem Grund”, so ÖVP-Bürgermeister Johann Döller. Diese Fläche muss gesetzlich freigehalten werden, da sie unter den Hochwasserabflussbereich fällt. Bis zur Gemeinde Payerbach kümmert sich der Schwarza Wasserverband der Stadtgemeinde Ternitz um die Rodung, die Gemeinde Reichenau übernimmt dies in ihrem Gebiet selbst. Auch mit dem Flussbau sei die Sache abgesprochen, so der Bürgermeister gegenüber der NÖN Neunkirchen. Konkret geht es in diesem Fall um den HQ-100-Hochwasserabflussbereich, welcher vorsorglich für ein Hochwasserereignis mit mittlerer Auftrittswahrscheinlichkeit, das statistisch gesehen alle 100 Jahre auftritt, errichtet wurde. Die Fläche an der Bachböschung sei auch kein Wald, sondern “verbuschte” Fläche, rechtfertigt Johann Döller die Maßnahmen.

