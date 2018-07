Verärgert wendet sich ein Wiener Lehrer an die NÖN – und geht dabei mit dem Bundesheer hart ins Gericht. Er berichtet, mit 40 Schülern am Hochwechsel gewandert zu sein, als plötzlich – und kurz vor dem Schutzhaus – starker Regen einsetzt. „Völlig durchnässt wollten wir in die Hütte. Ein Mann vom Bundesheer verweigerte uns den Zutritt“, berichtet der Pädagoge.

Auch auf seinen Hinweis, hier mit durchnässten 12-Jährigen zu stehen, reagierte der Vertreter des Heers laut Angaben des Lehrers nicht. „Wir mussten die Dauer des teilweise mit Graupeln durchsetzten Starkregens im Freien abwarten und setzten beim nächsten Sonnenfester waschelnass und frierend unsere Wanderung fort“, kritisiert der Lehrer, dass „Kindern Schutz verweigert“ wurde. Dass die Hütte an dem Tag geschlossen hatte, hätte er gewusst, rechnete aber damit, dass Kapelle und Schutzhütte offen stehen würden. Auch ein Elternteil, mit dem die NÖN Kontakt aufnehmen konnte, untermauert die Berichte des Lehrers.

„Das Heer hat zu keiner Zeit den Zutritt verwehrt. Das ist unrichtig!“ Pierre Kugelweis, Pressesprecher der Landesstreitkräfte.

Die NÖN wandte sich an das Bundesheer, das dort laut eigenen Angaben mit Bautätigkeiten für die Luftraumüberwachung beschäftigt ist. „Die Hütte hatte an diesem Tag Ruhetag und es ist nicht unsere Hütte“, erklärt Oberstleutnant Pierre Kugelweis. Das Heer habe lediglich einen Schlüssel für das WC und habe niemals Zutritt verwehrt: „Das ist unrichtig“, so Kugelweis.

Auch der Alpenverein-Gebirgsverein, der der Verpächter des Schutzhauses ist, nahm zu dem Vorfall Stellung. Dieser bedauert in einer Mail gegenüber dem Lehrer den Vorfall, schreibt aber, dass der Winterraum stets offen habe. „Leider ist es so, dass je nach Witterung die Tür des Raums etwas hängen kann und man beim Öffnen mehr Druck aufweisen muss.“ Auch in der Bergkirche hätte man Schutz suchen können.

Dies bestätigt auch Wetterkoglerhaus-Pächterin Vroni Marx. Sie meint außerdem, das schlechte Wetter sei vorhersehbar gewesen, der Lehrer hätte umkehren müssen: „Der Schutzraum ist während unserer Abwesenheit am Ruhetag offen, auch an besagtem Tag. Selbes gilt für die Kapelle!“