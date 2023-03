Rax-Seilbahn-Geschäftsführer im Familienglück

Spontanität scheint bei den Scharfeggers in der Familie zu liegen. „Nachdem ich vor Julia auf die Knie gegangen bin, haben wir innerhalb von wenigen Tagen beschlossen, nur im engsten Familienkreis spontan zu heiraten“, erzählt der glückliche Bernd Scharfegger. Am 23. Februar gaben sich er und seine Julia das Ja-Wort in der Heimatgemeinde Reichenau. Nur fünf Tage später machte die Geburt des kleinen Pauls das Familienglück perfekt. „Paul hatte es anscheinend eilig“, muss Scharfegger schmunzeln. Am 28. Februar erblickte Paul um 10.51 Uhr mit einer Größe von 51 Zentimetern und 3.222 Gramm das Licht der Welt. „Die Freude bei uns und bei seinen Halbgeschwistern Emil und Maria ist sehr groß", so der frischgebackene Dreifachpapa.

