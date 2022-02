Neunkirchens Standesamt auch in Corona-Zeiten sehr gefragt

Auch wenn es in manchen Abteilungen des Rathauses während der Pandemie vielleicht etwas ruhiger geworden ist – das Standesamt gehört mit Sicherheit nicht dazu: So wurden im Vorjahr trotz Lockdowns und Einschränkungen 116 Paare verheiratet bzw. verpartnert, 20 Mal davon außerhalb des Rathauses.

„Die Zahl ist beachtlich, da ein normales Jahr bei 120 bis 140 Trauungen liegt“, erklärt Standesamt-Leiterin Birgit Prinz. Im ersten Pandemiejahr 2020 hatte der Standesamtverband Neunkirchen sogar 135 Trauungen – allerdings auch deshalb, weil da einige Standesämter länger geschlossen waren. In Neunkirchen wurden 2020 Trauungen nach aktueller Möglichkeit und mit entsprechenden Einschränkungen, zum Teil im allerkleinsten Kreis, aber immer realisiert. „Einige sind sogar extra von Wien nach Neunkirchen gekommen, um heiraten zu können“, so Prinz.

2.2.2022 und 22.2.2022 sind gefragte Daten

Sie und ihr Team haben heuer vor allem im Monat Februar alle Hände voll zu tun, gibt es doch mit dem 2.2.2022 und 22.2.2022 gleich zwei „magische“ Hochzeitstermine, die von vielen heiß begehrt sind. Demnach auch kein Wunder, dass am Mittwoch der Vorwoche gleich fünf Trauungen stattfanden und am 22.2.2022 weitere fünf am Programm stehen. „Für schnell Entschlossene hätten wir sogar noch ein Plätzchen frei“, bietet Prinz via NÖN Neunkirchen ein besonderes Zuckerl an.

Aber auch sonst war es ein arbeitsreiches Jahr: So galt es 788 Geburten abzuarbeiten, 801 Staatsbürgerschaftsnachweise zu erstellen oder 430 mal einen Tod zu beurkunden. „Mit weiteren Tätigkeiten wie Vaterschaftsanerkennungen oder Erklärungen gemeinsamer Obsorge wurden 3.431 Personenstandsurkunden ausgestellt“, ist Rathaus-Pressesprecherin Susanne Kohn stolz auf ihre Kollegen.

