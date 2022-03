Puchberg tritt Standesamts-Verband bei

Werbung

Der Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband Grünbach bekommt ein neues Mitglied: Neben Grünbach sowie den Nachbargemeinden Schrattenbach, Höflein und Willendorf stößt nun auch Puchberg dazu. „Formell treten wir erst mit 1. Jänner 2023 bei, wir werden aber schon jetzt mitbetreut“, erklärt Bürgermeister Florian Diertl (SPÖ) der NÖN. Ein entsprechender Gemeinderatsbeschluss fiel einstimmig. Geschuldet ist der Schritt der freiwilligen Auflösung des Dienstvertrages einer Standesbeamtin.

Puchbergs Bürgermeister Florian Diertl (SPÖ). Foto: Grabner

Da für ein Standesamt laut Gesetz zwei geprüfte Kräfte erforderlich sind und eine Ausschreibung erfolglos verlief, entschloss sich die Gemeinde, dem Verband beizutreten. Wobei die Mitgliedschaft nicht auf ewig in Stein gemeißelt ist: „Das kann sich natürlich auch wieder ändern“, so Diertl.

Trauungen auch künftig in Puchberg möglich

Für die Bürger ändert sich mit dem Schritt nur wenig. „Wir haben zusätzlich zu den zwei Standesbeamtinnen aus Grünbach mit Monika Gschaider nach wie vor eine Puchberger Standesbeamtin, die Trauungen durchführen darf“, so Diertl. Heißt: Nach wie vor kann in Puchberg geheiratet werden, das Vorgespräch („Ermittlung der Ehefähigkeit“) erfolgt jedoch in Grünbach oder einem anderen Standesamt.

Das Meldeamt ist von dieser Umstrukturierung nicht betroffen, Angelegenheiten dieser Art erledigt das Gemeindeamt auch weiterhin.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.