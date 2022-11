100 Jahre Niederösterreich: Das letzte Bergwerk

Im Zusammenhang mit den Bergbauaktivitäten im nahen Grünbach wurde auch in Höflein bereits im 19. Jahrhundert Kohlenbergbau betrieben. Bereits 1833 wurde das Magdalenen-Grubenfeld in Oberhöflein erschlossen und ab 1885 bestand durch den mehr als zwei Kilometer langen Erbstollen in Unterhöflein eine Verbindung zum Grünbacher Josefi-Schacht. Ein Erbstollen ist der tiefstgelegene Stollen eines Bergbaureviers und dient vornehmlich der Wasserhaltung, der Höfleiner Erbstollen wurde auch als Förderstollen verwendet.

1900 wurde in Unterhöflein eine Brikettfabrik mit Gleisanschluss zur Schneebergbahn errichtet, doch die geförderte Kohle eignete sich wenig zur Brikettherstellung. Im Zuge der Restrukturierung des Grünbacher Bergbaus mit der Errichtung des Neuschachts wurde mit der Auflassung des Erbstollens 1925 der Bergbau in Unterhöflein beendet.

In der Zeit der Kohleknappheit nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Untersuchungen über eine Wiederaufnahme des Bergbaus in Höflein durchgeführt und 1957 die „Hohe-Wand-Steinkohle Bergbauges. m. b. H.“ gegründet, die im Besitz der landeseigenen Gesellschaft „NIOGAS“, einem Vorgänger der EVN war. Die gesamte Kohle, die über den Johannesstollen in Oberhöflein zu Tage gefördert wurde, wurde ins Kraftwerk Peisching transportiert und dort verstromt.

Das Höfleiner Bergwerk wies wirtschaftlich einige besonders ungünstige Faktoren auf: So wurden die Kohleflöze nicht durch einen Schacht von oben her erschlossen, sondern waagrecht mittels eines Stollens, der erst das taube Gestein durchqueren musste. Dies führte zu höheren Förderkosten als in vergleichbar großen Betrieben. Die „Hohe-Wand-Steinkohle“ war für einen Bergbau ein relativ kleiner Betrieb mit im letzten vollständigen Betriebsjahr 1966 174 Mitarbeitern und einer Förderung von 20.497 Tonnen Reinkohle. Der gesamte Betrieb war allerdings für eine deutlich höhere Förderung von bis zu 60.000 Jahrestonnen konzipiert, wie auch die großzügigen Obertagesanlagen belegten, doch die ausgesprochen ungünstigen geologischen Verhältnisse der Lagerstätte ließen das nicht zu. So war der Kohlenbergbau in Höflein für die wenigen Jahre seines Bestandes nur deshalb lebensfähig, weil der Eigentümer NIOGAS einen deutlich über dem Marktpreis liegenden Preis für die geförderte Kohle zahlte. All dies führte zur Einstellung der Förderung am 15. September 1967 und der Liquidation des Bergbaubetriebs.

Einige Jahre später kaufte ein gewisser Udo Proksch die Einrichtung des Bergwerks zum Schrottpreis, deklarierte sie als Uranerzmühle, versicherte sie weit über dem Wert und verschiffte sie auf den Frachter „Lucona“, den er 1977 versenkte. Die „Lucona-Affäre“ sollte die österreichische Politik in den 1980er-Jahren prägen.

