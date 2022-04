Romana Krumböck-Stickler ist neue Vizebürgermeisterin

Werbung

Höflein an der Hohen Wand hat eine neue Vizebürgermeisterin. Nach dem Rückzug von Nikolaus Csenar wurde am Mittwochabend Romana Krumböck-Stickler (SPÖ) zu seiner Nachfolgerin gewählt. Die 49-jährige bisherige geschäftsführende Gemeinderätin erhielt 14 von 14 möglichen Stimmen. Im Vorfeld wurde SPÖ-Gemeinderat Claus Michäler in den Gemeindevorstand entsandt – er erhielt 13 Stimmen. Das frei gewordene Mandat auf Seiten der SPÖ besetzt Roman Kamper – die Angelobung war bereits am Montag von Bürgermeister Harald Ponweiser (SPÖ) durchgeführt worden.

Die neue Vizeortschefin sprach von einem „großen Vertrauen“ und dankte für die einstimmige Wahl. „Besonders freue ich mich, dass wir diese Balance aus Frauen und Männern halten und jetzt sogar weiter bis zur Vizebürgermeisterin führen“, sprach Krumböck-Stickler die neue Zusammensetzung des Ortsparlamentes an. Gratulationen an Krumböck-Stickler kamen nicht nur von Bürgermeister Ponweiser und den SPÖ-Fraktionskollegen, sondern auch von der Opposition. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Dir“, so geschäftsführender Gemeinderat Hubert Kastner.

