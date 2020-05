Virtuell in der Fruchtwelt Mohr-Sederl .

Andreas Sederl gab via Videokonferenz ÖVP-Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger Einblick in seinen Betrieb. Thema der Konferenz waren auch die Coronakrise und wie man in dem Zweiersdorfer Betrieb mit dieser Herausforderung umgegangen ist.