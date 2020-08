„DoSchmeckts“ – so lautet der Name eines Projektes von Bernhard Postel und seiner Lebensgefährtin Katharina Strohmayer aus Miesenbach (Bezirk Wiener Neustadt-Land), welches von der Leader-Region NÖ-Süd finanziell unterstützt wird. Im Rahmen des Projektes wurden zwei moderne Lebensmittelautomaten angeschafft und an zwei Standorten – in Puchberg am Schneeberg sowie in Höflein an der Hohen Wand – aufgestellt. Zeitlich unabhängig können Kunden hier aus einer großen Auswahl landwirtschaftlicher Erzeugnisse wählen. Angeboten werden etwa Eier, Milch, Brot oder Fruchtsäfte. Teils stammen die Produkte aus der eigenen Produktion Postels. Kordula Stickler beliefert die Automaten mit frischer Rohmilch, von Karl Strohmayer kommen die Fischprodukte, die Fleischprodukte liefert der Puchberger Fleischermeister Florian Rhabek und der Honig wird von der Imkerin Olivia Fuchs, ebenfalls aus Puchberg, geliefert.

Das Interesse seit dem Aufstellen der beiden Automaten ist groß, freuen sich die Initiatoren. Rund 1.100 Verkäufe konnten je Automat bereits verzeichnet werden. „Es freut uns, dass die Menschen unser Angebot so gut annehmen“, so Bernhard Postel.

Unterstützung bei der Finanzierung der zwei neuen Lebensmittelautomaten holte sich der Projektant durch die Leader-Region – 50 Prozent der Gesamtkosten von knapp 40.000 Euro tragen EU sowie Land NÖ.