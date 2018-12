Seit über zwanzig Jahren erobern die A-cappella-Künstler von „Safer Six“ die Herzen ihrer Zuhörer mit ihren einzigartigen, energiegeladenen Konzerten. Sechs Männer auf der Bühne, zwischen ihnen und dem Publikum nur das Mikrofon: Charme, Musikalität und Unterhaltung „at its best“. Am 21. Dezember, 19.30 Uhr, ist es nun auch in der Aula der Volksschule Höflein soweit. Die Jungs stimmen aufs Christkind ein.

Mit ihrem Weihnachtsprogramm „Safer siXmas“ schaffen sie souverän den Spagat zwischen der Neuinterpretation großer Weihnachtsklassiker und wunderbaren Eigenkompositionen. Gekonnt beweisen „Safer Six“, wie man sechs unverwechselbare Einzelstimmen in bestechender Ensembleharmonie und Musikalität vereint – ob Jazz, Pop, Swing oder klassische Einflüsse, die Jungs fühlen sich in jedem Genre pudelwohl und lassen mit „Safer siXmas“ auch Erwachsene wieder an das Christkind glauben.