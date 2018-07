60.000 Kilometer lang sind die Wanderwege in ganz Österreich. Jene der Rax und des Schneebergs tragen ihren Anteil dazu bei. Damit Wanderer auch sicher auf den Wegen und Steigen unterwegs sind, wurde vor zwei Jahren das Bergwaldprojekt ins Leben gerufen.

Insgesamt 20 Freiwillige, vom Alpenverein Österreich über die Naturfreunde bis hin zum Österreichischen Touristenklub, waren es, die in insgesamt fünf Tagen die Wanderwege im Rax- und Schneeberggebiet wieder auf Vordermann brachten.

Dieses Jahr große Herausforderung

Die schweren Unwetter im Juni haben auch das Wandergebiet schwer getroffen. Zahlreiche Wege und Steige mussten sogar gesperrt werden. Aus diesem Grund war die Instandhaltung für die Freiwilligen in diesem Jahr eine besondere Herausforderung. „Ganz besonders freut es mich, dass sämtliche alpine Vereine, die in der Region aktiv sind, zusammenarbeiten“, so Regina Hrbek von den Naturfreunden.

Auch Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz stattete den fleißigen Helfern einen Besuch ab: „Es beeindruckt mich, wie viele Freiwillige sich gefunden haben!“ Auch die Abteilungen der Stadt Wien – MA 31 und MA 49 – unterstützen das Projekt.