Zwei neue Ehrenringträger für Neunkirchen

Wie schon in den vergangenen Jahren wurde von der Gemeindeführung der festliche Rahmen des großen Stadtfests dafür genutzt, verdiente Neunkirchnerinnen und Neunkirchner vor den Vorhang zu holen und ihnen Ehrenzeichen der Stadtgemeinde zu überreichen.

Den Anfang machten bereits am Samstag die erfolgreichen Damen- und Herren-Kegelteams des SK FWT Composites Neunkirchen, welche sich heuer Champions-League und Weltmeisterschaft sichern konnten und dafür mit Sportehrennadeln ausgezeichnet wurden. Weitere Sportehrennadeln gingen in Silber an den heurigen Pumptrack-Staatsmeister Eric Seifried und in Gold an Tennisplatzbetreiber Felix Posch, der seit Jahrzehnten aus der Tennis-Szene nicht wegzudenken ist.

Ehrennadeln in Silber erhielten Erol Arslan, langjähriges Vorstandsmitglied und seinerzeitiges Gründungsmitglied der Migrantenorganisation ATIGF und Ludwig Höchtl für seine langjährige verdienstvolle Tätigkeit im Kameradschaftsbund, wo er auch einige Jahre als Obmann fungierte.

Mit Werner Daxböck wurde ein weiteres Mitglied des Kameradschaftsbunds mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet, Daxböck war langjähriger Obmann des Stadtverbands Neunkirchen-Dunkelstein. Eine weitere goldene Ehrennadel erhielt Wolfgang Weninger für sein über 50-jähriges Wirken beim Musikverein Neunkirchen als Trompeter und seit 30 Jahren als Notenarchivar. Die dritte Ehrennadel in Gold bekam der bekannte Neunkirchner Volksopern-Sänger Stefan Tanzer, „musikalischer Botschafter der Stadt“, wie ihn Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) in seiner Laudatio nannte. Aber auch Firmen und Vereine wurden mit Glastrophäen für den langjährigen Bestand geehrt, für 110 Jahre der Fußballverein SC Neunkirchen, für 140 Jahre die Firma Berky, für 150 Jahre der Musikverein Neunkirchen und für 160 Jahre der Turnverein.

Abschluss des Festaktes waren zwei Verleihungen des Ehrenrings, der zweithöchsten Auszeichnung der Gemeinde nach der Ehrenbürgerschaft, an Fotografenlegende Peter Wieland und an Michael Tanzler, Obmann der „Amici del Belcanto“ und Präsident der Faschingsgilde.