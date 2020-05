Die Wienerin wurde am Helm und an der Schulter getroffen, berichtete die Landespolizeidirektion NÖ am Sonntag. Die Bergrettung brachte die Verletzte gemeinsam mit ihren zwei Begleitern ins Tal.

Die 29-Jährige wurde ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht. Warum sich die Steine über den drei Kletterern gelöst hatten, sei bisher nicht bekannt, teilte die Polizei mit.