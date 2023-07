Typograph aus Gloggnitz wurde mit Staatspreis ausgezeichnet

Liest sich ein Buch „gut“, hat vor allem der Autor seine Arbeit gut gemacht – aber auch der Typograph, der durch Gestaltung, Schrift und Satz vieles beeinflussen kann. Im Fall des Gloggnitzers Michael Karner gab es dafür sogar einen „Staatspreis“. Das vom ihm gestaltete Buch „S/Madness, von der Schönheit und Schrecken des Schachspiels“ wurde vom Hauptverband des Österreichischen Buchhandels nicht nur zu einem der „schönsten Bücher Österreichs“ auserwählt, sonder auch mit dem „Staatspreis“ prämiert.

„Einen Staatspreis habe ich damit zum ersten Mal erhalten“, freut sich Karner. In dem Werk der Autoren Michael Ehn und Ernst Strouhal, erschienen im Album-Verlag, wird über 180 Schachepisoden berichtet.

Das Buch passt sich in vielen Details dem konzentrierten Spiel mit seinen zwei Farben und den 64 Quadraten an. „Schon der zweistimmige Titel bringt zwei faszinierende Charakteristika des Spiels aufs Cover. Sadness und Madness“, heißt es auszugsweise in der Jurybegründung.

Karner, geboren 1957 in Reichenau, erlernte den Beruf des Schriftsetzers und ist seit 2004 selbstständig. Erlernt hat er sein Handwerk noch im Handsatz, heute hat längst der Computer Einzug gehalten. Am Typographen führt aber kein Weg vorbei. „Gestaltung ist wichtig. Ich mag selbst auch keine Bücher lesen, wo ich den Grafiker lese. Die Gestaltung eines Buches soll den Leser nicht verwirren“, beschreibt Karner seine Arbeit. Und der Erfolg gibt ihm recht, wie sich eben jetzt bei der Preisverleihung im Schloss Belvedere zeigte.

„Es ist schön, dass die ernsthafte und erfolgreiche Auseinandersetzung mit inhaltlichen Aspekten in der Gestaltung manchmal doch Anerkennung und Würdigung erfährt“, so Karner nicht ohne Stolz.