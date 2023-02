Gloggnitz: Schnitzer aus Leidenschaft

Der Duft nach frischem Holz, verschiedenste Figuren in allen Größen, Formen und Farben sowie zahlreiche Werkzeuge – all das macht sich bei einem Besuch in die Werkstatt Peter Liskas sofort bemerkbar. Täglich verbringt der 83-Jährige dort mehrere Stunden und formt Holzrohlinge zu einzigartigen Skulpturen.

Peter Liska ist begnadeter Figurenschnitzer. Schon als kleiner Bub hat er begonnen, mit dem Taschenmesser auf Holz „herumzuhauen“. Später wollte der gelernte Konditor Kunst an der Angewandten Universität in Wien studieren, habe sich dann aber doch nicht hineingetraut. Im Nachhinein sieht er das als verpasste Chance. „Dann hätte ich sicherlich den Beruf aufgegeben“, beteuert der Pensionist.

So brachte er sich das Schnitzhandwerk von Zeit zu Zeit selbst bei und besuchte zwei Kurse an der Tiroler Schnitzschule Geisler Moroder. „Das Schnitzen ist eigentlich immer in mir drinnen gewesen. Ich wollte etwas schaffen, das Bestand hat“, erklärt der 83-Jährige. Seit seiner Pension im Jahr 2000 betreibt der Gloggnitzer das Hobby noch intensiver. Auch das Malen mit Öl bereitet ihm große Freude.

Bescheidenheit und viel Liebe zum Detail zeichnen den Hobbyschnitzer aus. Den Begriff „Künstler“ hört er allerdings nicht gerne. „Ich mache es, weil es mir Spaß macht und um meine innere Balance zu finden, aber ganz bestimmt nicht, um Künstler genannt zu werden, ganz im Gegenteil“, stellt er klar.

Von Kopien bis hinzu Eigenkreationen

Bis eine Holzfigur fertig ist, verlangt es Peter Liska viel Zeit, Arbeit und Geduld ab. Zwei bis drei Stunden pro Tag verbringt der Pensionist dafür in einer seiner beiden Werkstätten – entweder draußen im Garten oder im Keller des Hauses – und hämmert zu stimmungsvoller Jazzmusik mit den unterschiedlichsten Schnitzmessern auf Holzrohlinge.

Die Mühe für das Entstehen einer Figur ist es ihm allemal wert. Mit einem Lächeln im Gesicht erzählt der Handwerker: „Am schönsten ist das Gefühl während der Arbeit, wenn man glaubt, dass das Resultat in diesem Moment, im Hinblick auf das Endprodukt, ein gutes ist.“

Peter Liskas Spektrum an Motiven ist ein enorm breites. Zu seinen Fachgebieten zählen allerdings vor allem menschliche Skulpturen, wie Madonnen, Christusfiguren, nackte Frauenkörper und Torsi (Skulpturen ohne Kopf und Gliedmaßen).

Gerade in seinen Anfangszeiten fertigte der Handwerker hauptsächlich Kopien berühmter Schnitzer an. Später sei der Anspruch an seine Werke dann immer größer geworden. Er ließ zunehmend Anfertigungen auf Wunsch entstehen und formte auch eigene Entwürfe. „Ich habe einfach angefangen, nach meiner Vorstellung etwas darzustellen, etwas zu schaffen“, sagt Peter Liska stolz.

Einen Teil seiner fertigen Werke verkauft der Schnitzer oder verschenkt ihn an Bekannte. Ab und zu präsentiert er die Stücke auch auf regionalen Ausstellungen. Die meisten Skulpturen behält Liska jedoch für sich und ziert damit seine Räume. Und egal wo die Werke schlussendlich landen: Klar ist, dass jedes für sich eine einzigartige Geschichte erzählt.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.