Die Corona-Pandemie in Österreich setzt Wirtschaft und Tourismus massiv zu – auch dem Hotel Marienhof in Reichenau an der Rax. Dieses, konkret die Firma Brian Johnston-Hotelbetriebsgesellschaft m. b. H., hat beim Landesgericht Wiener Neustadt den Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens gestellt. Heißt: Das Hotel ist insolvent.

„Die Insolvenzursachen liegen einerseits in frustrierten Investitionen bei einem ehemaligen Gastronomiebetrieb und andererseits in der behördlichen Schließung des Hotels aufgrund der Corona-Pandemie“, heißt es seitens des Kreditsschutzverbandes von 1870. Betroffen sind laut Aussendung 35 Gläubiger und 17 Arbeitnehmer. „Den Aktiva von rund 25.000 Euro stehen Passiva von etwa 359.000 Euro gegenüber“, so der KSV weiter.

Aktuell ist der Hotelbetrieb aufgrund der von der Bundesregierung verordneten Covid-19-Maßnahmen eingestellt. Eine Wiedereröffnung nach einer entsprechenden Einigung mit dem Verpächter sei aber „nicht ausgeschlossen“, heißt es in der Aussendung. Den Gläubigern werde eine Quote von 20 Prozent geboten.