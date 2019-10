Seit bereits zwei Jahren leitet Julia Kaghofer die Schuhplattlerinnen-Gruppe „Huatara Dirndln“, die nicht zuletzt durch ihre zahlreichen Auftritte in der Region sehr bekannt sind. Im Rahmen der jährlichen Generalversammlung im Gasthaus Reinharter in Friedersdorf (Kirchberg am Wechsel) wurde Kaghofer in ihrer Funktion bestätigt. Zu Stellvertreterinnen wurden Marlene Schweighofer und Elisabeth Grobner gewählt.

Im weiteren Vorstand gab es kleinere Veränderungen: Elisabeth Grobner gab ihre Funktion als Kassierin an Verena Mayerhofer ab, Tamara Eckner wurde zur Kassierstellvertreterin gewählt. Zur Schriftführerin wurde Petra Kaghofer ernannt, Kassaprüferinnen bleiben auch künftig Melanie Haselbacher und Claudia Kitzler.



Vier neue Mädls bei den "Huataras"

Highlight war außerdem die Aufnahme vier neuer Mädls bei den „Huataras“: Leonie Kirnbauer, Stefanie Gaulhofer, Michaela Ungerhofer und Rebekka Schweighofer konnten sich bereits im Sommer ein Bild von den „Huatara Dirndln“ bei den Proben machen und entschlossen sich, Mitglieder zu werden. Julia Kaghofer nutzte die Gelegenheit und übergab den neuen „Huataras“ ihr eigenes Outfit.

Thematisiert wurde später auch der alljährliche „Huatara-Ball“, der bis dato stets im Gasthaus Phyrahof veranstaltet wurde. Da es sich dort heuer aber platztechnisch nicht mehr ausgehen würde, entschloss man sich, das Lokal zu wechseln – weshalb Julia Kaghofer den Wirtsleuten Maria und Karl Reinharter für sechs Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit herzlich dankte. Der nächste Ball am 31. Jänner 2020 findet daher im Gasthaus Diewald in Raach am Hochgebirge statt.



Gratulation von den Ehrengästen

Gratulationen an den neuen Vorstand kamen auch von Bauernkammerobmann-Stellvertreter Michael Diewald, Christoph Nagl und Magdalena Holzgethan von der Landjugend NÖ sowie Landjugend Gloggnitz-Obmann Christian Rumpler und Leiterin Natalie Schneidhofer.

Mehr zur Generalversammlung auch in der nächsten Print-Ausgabe der Neunkirchner NÖN!