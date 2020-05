Sie überknöchelte laut Bergrettung Reichenau auf dem aufgrund von Windwürfen nur erschwert passierbaren Wegabschnitt in der Eng in der Nähe der Knofelebenhütte und wurde mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 3" per Tau gerettet.

Es handelte sich um den zweiten Unfall in dem Gebiet innerhalb von zehn Tagen. Damals hatte sich eine Wienerin in demselben Bereich eine schwere Unterschenkelverletzung zugezogen.