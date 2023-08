Radlerin bei Abfahrt von Flatzer Wand schwer verletzt

Die 65-jährige Ternitzerin war mit ihrem Mann auf dem Heimweg, als sie aus noch ungeklärter Ursache zu Sturz kam, mit dem Kopf am Boden aufprallte und kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Der Unfall passierte in der Nähe des Neunkirchnerhauses. Allerdings konnte der zur Hilfe gerufene Hubschrauber aufgrund der Dämmerung und des dicht bewaldeten Unfallortes nicht am Berg landen. So musste die Polizei die medizinischen Helfer zur Unfallstelle bringen.

Zum Glück hatte die Frau nach dem Sturz wieder das Bewusstsein erlangt. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt und einem behutsamen Transport nach Sieding, wo der Notarzthubschrauber in der Zwischenzeit gewartet hatte, wurde die Ternitzerin mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus geflogen.