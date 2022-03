Neuer Salon in Feistritz: Rundumpflege für den Hund

Werbung

Erfahrung als Hundefriseurin hat Yvonne Seyser in den letzten Jahren schon einige gesammelt – nun hat die 28-Jährige auch den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt: Vor wenigen Tagen eröffnete die gelernte Tierpflegerin, die als Hundefriseurin in der Nähe Wiens arbeitet, ihren eigenen Salon in Feistritz. „Ich wollte wieder aufs Land raus und mir ein neues Standbein schaffen“, meint Seyser, die in Wien und ihrer „alten“ Heimat Feistritz lebt.

Breite Unterstützung erhielt Seyser bei ihrem Projekt von ihrer Familie, im Speziellen von ihrem Vater. Aus einer früheren Gartenhütte wurde ein modern und professionell eingerichteter Salon. Angeboten wird in diesem eine breite Palette: Neben Waschen, Schneiden und Trimmen zählt dazu auch die Krallen- und Ohrenpflege. „Dabei ist es mir wichtig, auf individuelle Wünsche einzugehen“, sagt Seyser.

„Tiere haben mich schon immer fasziniert!“

Für Tiere hat sich die Feistritzerin übrigens schon in Kindheitstagen begeistert. „Ich bin im Gymnasium Sachsenbrunn schon in den naturwissenschaftlichen Teil gegangen, Tiere haben mich schon immer fasziniert“, sagt Seyser – selbst Besitzerin von zwei Katzen.

Eine Hundefriseurin in Anspruch zu nehmen, empfiehlt die 28-Jährige ganz generell allen Hundebesitzern: „Um Haut und Fell des Tieres gesund zu halten“, wie sie im Gespräch mit der NÖN Neunkirchen erklärt. Ideal sei ein Besuch alle sechs bis acht Wochen. „Das ist die Faustregel – es kommt aber natürlich darauf an, ob man auch selbst bürstet“, so Seyser. Bei „pflegeleichteren“ Hunden könne der Abstand auch vergrößert werden.

Termine im Hundesalson von Yvonne Seyser in Feistritz 146 (neben dem örtlichen Freibad) gibt es nur nach telefonischer Vereinbarung.

Kontakt: 0650/6160074 oder per E-Mail unter hundesalon.seyser@outlook.com

