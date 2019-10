Alle drei Jahre wird bei der niederösterreichischen JVP ein neues Landespräsidium gewählt. Natschbachs ÖVP-Gemeinderat und JVP-Bezirksobmann Michael Stellwag wurde von den Delegierten in Wiener Neustadt in seiner Position als stellvertretender Landesobmann bestätigt. „Ich bedanke mich bei allen Delegierten für ihr Vertrauen. Wir haben in den kommenden drei Jahren viel vor und auch, wenn unsere Ziele hochgesteckt sind, können wir es mit all unseren Mitgliedern schaffen, in allen Ortschaften Niederösterreichs Mitglieder anzuwerben und für die JVP Niederösterreich zu begeistern“, ist Stellwag überzeugt.

Als Landesobmann wurde bei dem Landestag Abgeordneter Bernhard Heinreichsberger bestätigt. Gratulationen an das neue Landespräsidium kamen auch von JVP-Bundesobmann Stefan Schnöll, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sowie Landtagspräsident Karl Wilfing.