Waldbrand nach Blitzschlag in Straßhof fordert 5 Feuerwehren

Ausgelöst durch einen Blitzschlag beim nächtlichen Gewitter vor 2 Tagen stehen rund 100qm Unterholz in extrem unwegsamen Gelände in Brand. Die Feuerwehren mussten durch einen mühevollen Fußmarsch den Brand zuerst suchen. In Folge wurde eine Zubringerleitung durch den Wald gelegt, um Löschwasser zum Brandherd zu bringen. Derzeit die Nachlöscharbeiten im Gang.

Im Einsatz stehen 5 Feuerwehren sowie die Polizei.

