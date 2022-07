Im Landesklinikum Allergischer Schock nach Wespenstichen! Mann in Neunkirchen gerettet

Lesezeit: 3 Min RN Redaktion NÖN.at

Prim. Dr. Michael Hüpfl, Vorstand der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin im Landesklinikum, Gerhard Winkler mit seinem neuen Epipen, stv. Stationsleiterin DGKP Patricia Weninger Foto: LGA - Gesundheit Thermenregion GmbH

W espe gelangte ins Auto - nach drei Stichen in den Rücken wurde Gerhard Winkler übel und er musste letztlich ins Krankenhaus. In einer Aussendung des Neunkirchner Spitals berichtete dieses am Freitag von der Rettung des Patienten.