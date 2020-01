ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner besuchte am Dienstagabend wie viele andere Ehrengäste den traditionellen Neujahrsempfang im Sitzungssaal des Neunkirchner Rathauses.

Mit dem traditionellen Empfang am Rathaus startete am Dienstagabend die Stadtgemeinde Neunkirchen auch offiziell ins neue Jahr. Und das mit hoher Prominenz: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) wohnte der Veranstaltung bei, in dessen Rahmen auch der Jubiläumswein der beiden Neunkirchner Winzer Markus und Franz Fischer präsentiert wurde.

ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer konnte außerdem eine hohe Anzahl an Abgeordneten begrüßen: Neben Neunkirchens Bundesrätin Andrea Kahofer (SPÖ) waren dies Nationalratsabgeordneter Christian Stocker (ÖVP) aus Wiener Neustadt sowie die beiden Landtagsabgeordneten Hermann Hauer (ÖVP) und Jürgen Handler (FPÖ).

Außerdem dabei: Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz, AMS-Leiter Walter Jeitler, Wirtschaftskammer-Bezirksstellenchef Johann Ungersböck, Vizepräsident Sepp Breiter, Bürgs ÖVP-Bürgermeister und Chefinspektor in Ruhe Johann Hainfellner, Sparkassen-Vorstand Peter Prober, Bezirkspolizeikommant, Oberstleutnant Johann Neumüller, Altbürgermeisterin Margit Gutterding und viele andere mehr.

Für die kulinarische Verpflegung sorgten die Schülerinnen und Schüler der Semmeringer Tourismusschulen.

