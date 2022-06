Lyrikfreunde NÖ trafen sich in Puchberg zur ersten Lesung seit Corona

Werbung

Die Corona-Pandemie hatte es lange nicht möglich gemacht, am Sonntagnachmittag war es aber wieder soweit: Die Gesellschaft der Lyrikfreunde Niederösterreich traf zu einer Lesung im Hotel Schneeberghof in Puchberg zusammen. „Zur ersten Lesung seit der Pandemie“, wie Karl Pölzelbauer, Repräsentant für Niederösterreich, in seiner Begrüßungsrede festhielt.

Insgesamt elf Autorinnen und Autoren – darunter etwa Gerta Ubl-Fahrngruber, Doris und Otto Pikal oder Günther Artner – lasen aus ihren Werken, die „KAKtussis“ Annette Apfler, Kathi Steurer und Kathi Auer sorgten gemeinsam mit Anna Bramböck (an der Harfe) für die musikalische Umrahmung des Nachmittags.

Der „neue“ Repräsentant Pölzelbauer nutzte die Lesung auch dazu, seiner Vorgängerin Elisabeth Bauernfeind – ebenso eine Ternitzerin – für ihre elfjährige Tätigkeit zu danken. Insgesamt 36 Lesungen hat Bauernfeind, nun „Ehrenrepräsentantin“ der Lyrikfreunde, auf die Beine gestellt.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.