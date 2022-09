Schulpartner Imkerschule Warth eröffnet Kurssaison

Lesezeit: 2 Min SN Schulpartner NÖN/BVZ

(v.l.n.r.) Die beiden Projektbetreuerinnen Karoline Ofenböck und Valeria Voit präsentieren das neue Kursprogramm mit rund 150 Imkerkursen in ganz Niederösterreich. Foto: Jürgen Mück

D ie Imkerschule Warth und der Verein „Landimpulse“ eröffnen an 13 Standorten in ganz Niederösterreich die Kurssaison 2022/2023. An den Landwirtschaftlichen Fachschulen (LFS) Edelhof, Gießhübl, Hollabrunn, Krems, Langenlois, Mistelbach, Obersiebenbrunn, Pyhra, Tullnerbach und Warth sowie am Bildungszentrum für Gesundheits- und Sozialberufe in Gaming, auf der „Garten Tulln“ und auf der Rosenburg finden Kurse statt.