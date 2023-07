Neunkirchen „Sahnehäubchen“ verkauft: „Italiener“ krallt sich die Nachbarin

Das rechte Haus in der Fabriksgasse, in dem sich das Sahnehäubchen befindet, ist nun im Besitz von Dejan "Deki" Simic. Foto: Christian Feigl

W as seit Tagen in der Bezirkshauptstadt gemunkelt wurde, ist nun in trockenen Tüchern: Dejan „Deki“ Simic, der seit 19 Jahren in der Fabriksgasse sein Restaurant „Zum Italiener“ betreibt, hat das Nachbarhaus, in dem sich zuletzt das Café „Sahnehäubchen“ befand, von Maria Matula erworben.

Lange war die Zukunft der Immobilie, in der mit Junibeginn das Café geschlossen wurde, nicht ungewiss: „Für mich als Nachbar war es klar und naheliegend, dass ich das Haus kaufe. Da habe ich gar nicht lange überlegen müssen und rasch das Gespräch gesucht“, so Simic im Gespräch mit der NÖN. Lediglich die Verhandlungen hätten etwas gedauert, in der Vorwoche wurden dann Nägel mit Köpfen gemacht. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart. Allerdings ist die Zukunft des Objekts noch nicht klar definiert: „Ich weiß ehrlich noch nicht, was damit passieren soll“, erklärt der Gastronom. Er hält sich mehrere Optionen offen: „Am liebsten würde ich das Haus, in dem sich im ersten Stock auch zwei Wohnungen befinden, weitervermieten. Da könnte ich mir beispielsweise gut einen Arzt mit einer Ordination vorstellen. Natürlich muss man unten alles komplett umbauen.“ Aber auch einen anderen Gastronomen mit gutem Konzept kann sich Simic als Mieter vorstellen: „Es muss auf jeden Fall ein gut überlegtes Langzeitprojekt werden! Die letzte Option ist, dass ich selbst gastronomisch etwas daraus mache!“ Mit seinem „Restaurant zum Italiener“ ist Deki Simic in der Fabriksgasse übrigens nur eingemietet. Das Objekt gehört Fahrschulchefin Michaela Bognar.