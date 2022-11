Literatur-Auszeichnung für Ternitzerin Gina Huber

In ihren Werken nimmt C. Gina Riot alias Gina Huber ihre Leser mit in eine andere Welt. In eine Welt, in der es ein anderes politisches System gibt und in der gewisse Themen, etwa Homosexualität, mit keinerlei Vorurteilen mehr behaftet sind. Für ihre Werke, die dem Fantasy-Genre zugeordnet werden können, bekam sie bereits mehrere Auszeichnungen.

Vor zehn Jahren schrieb die 32-jährige Grafikerin – alle Illustrationen in ihren Büchern sind selbstgezeichnet – die ersten Seiten ihres ersten Bandes nieder. „2020 ist mir dann eingefallen, dass da doch etwas war. Ich hab‘ das Skript wieder gefunden, mich eingelesen und weitergeschrieben. Daraus wurde dann die Trilogie ‚Diener des Ordens‘“, erzählt die junge Autorin über das insgesamt 1.500 Seiten starke Werk. Dieses Jahr folgte ihr viertes Buch „Bestien vom Flüsterwald“. Das besondere an ihren Werken ist, dass sie alle in derselben Welt spielen. „Das ist das Tolle daran, dass ich diese Welt in meinem Kopf erschaffen habe und auch in den Zeiten springen kann, wie ich möchte. So kann die eine Geschichte im 13. Jahrhundert spielen, die andere wiederum im 16. Jahrhundert“, so die Ternitzerin, die sich geschichtlich vor allem für das Mittelalter und die Antike interessiert.

Kürzlich wurde Gina Huber sogar mit dem Literaturpreis „Goldenen Stephan“ in der Kategorie „Bester Roman/Novelle“ ausgezeichnet. „Hinter mir landeten ein paar echte Bestseller-Autoren“, freut sie sich.

www.dienerdesordens.at

