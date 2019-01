In der Vorwoche stand für alle Klassen der HAK/HAS Neunkirchen wieder der monatliche VIP-Tag auf dem Programm - eine Möglichkeit, um zum Beispiel Firmen zu besichtigen, Vorträge zu erleben oder Museen zu erkunden.

Horst Teigl während seines Vortrages beim 2. Aufbaulehrgang. | HAK

Horst Teigl, Filialleiter der Sparkasse Neunkirchen, kam einer Einladung des zweiten Jahrgangs des Aufbaulehrganges nach und referierte an der Schule über Kreditinstitute, Geldanlagen und Wertpapiere. Es entstand ein reger Austausch zwischen dem Vortragenden und den Schülerinnen und Schülern, von denen einige zu diesem Thema ihre Diplomarbeiten verfassen möchten.

Die 2ak beschäftige sich ebenfalls mit Finanzen und erfuhr von Claudia Hainfellner, Kundenbetreuerin der Raiffeisenbank in Neunkirchen, unter anderem, wie man als Jugendlicher Geld sparen kann, wie man es vermeidet, in die Schuldenfalle zu tappen beziehungsweise wer helfen kann, wenn man in dieser bereits steckt.

Die 2bk mit Klassenvorständin Katja Gems (2. von links) | HAK

Eva Kaghofer, stellvertretende Leiterin des NÖGKK-Service-Centers Neunkirchen und Klassenpatin der 2bk, organisierte für die Schülerinnen und Schüler einen Besuch bei der Bezirksstelle des Roten Kreuzes in Neunkirchen. Die Klasse lernte die Tätigkeitsfelder des Roten Kreuzes kennen, durfte einen Rettungswagen genauer inspizieren und konnte ihre Kenntnisse in Erster Hilfe unter Beweis stellen.