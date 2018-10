In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in das Lokal des Gastronomen bereits zum vierten Mal innerhalb von nur drei Wochen eingebrochen. Wie auf den Videoaufnahmen ersichtlich, handelt es sich dabei um ein und denselben, vermummten, Täter. ,,Bis 3.30 Uhr war ich dieses Mal sogar vor Ort, zugeschlagen hat er um 5 Uhr", so Helmreich.

Weil er die bevorzugte Beute (Zigaretten und Red Bull-Dosen) des Kapuzenmannes bereits versteckt hat, musste sich der Einbrecher dieses Mal mit acht Pago begnügen.

"Interessanterweise rührt er die Moods in der Lade nicht an. Ich habe ihm eh schon einen Zettel reingelegt und gefragt ob ihm die nicht schmecken. Ergänzt habe ich das Ganze mit ein paar nicht so druckreifen Worten", erzählt Helmreich der NÖN, der nun hofft, dass die Polizei bei den Ermittlungen endlich zu einem Durchbruch kommt. Denn geht es nach dem bisherigen Schema weiter, dürfte der nächste Einbruch wohl nur eine Frage der Zeit sein.