Bestätigt wurde der Fall auf Nachfrage der NÖN von der Bezirkshauptmannschaft am Freitagvormittag: ,,Der Betroffene hat sich am Donnerstag gemeldet und wir haben noch in der Nacht alle notwendigen Schritten veranlasst. Leider war das Testergebnis positiv", weiß Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz.

Der Patient habe zwar Symptome, weil es sich aber aktuell um einen milden Verlauf handeln dürfte, befindet er sich in Hausquarantäne. ,,Zwei weitere Personen, die mit dem älteren Herrn in Kontakt standen und ebenfalls Symptome zeigen, werden aktuell getestet. Das Ergebnis steht noch aus", informiert Grabner-Fritz. Auch sie dürfen das Haus nicht verlassen. Personen, die mit dem Patienten im erweiterten, sprich nicht Face-to-Face-Kontakt standen, wurden von der Bezirkshauptmannschaft mit Verhaltensregeln unterwiesen.

Bestätigt hat den positiven Fall auch Grafenbachs SPÖ-Bürgermeisterin Sylvia Kögler: ,,Ich wurde in der Früh von einer Gemeinderätin angerufen, die mir erzählt hat, dass sich anscheinend drei Personen aus unserem Gemeindegebiet in Quarantäne befinden würden. Wir haben dann ausfindig machen können, um wen es sich handelt und die Betroffenen angerufen. Sie bestätigten uns die Quarantäne und erzählten, dass einer davon, der Vater, zuvor in Südtirol gewesen war!"