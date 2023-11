Erneuerung: Gemeinden und Vereine bekommen mehr Förderung

Großen Andrang gab es beim Industrieviertelstammtisch, der heuer in Ternitz über die Bühne ging. Mehr als 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden dabei über die Neuausrichtung der Niederösterreichischen Dorf- und Stadterneuerung informiert. Teil des Programmes war zudem eine Diskussion, bei der über die Chancen und Potentiale der Gemeinde, Städte und Vereine gesprochen wurde.

Seit fast 40 Jahren gibt es die Dorf- und Stadterneuerung. Mit einer neuen Gemeindeagentur sollen „die Gemeinden und Ehrenamtlichen besser begleitet, besser unterstützt und besser gefördert werden“, so Landeshauptfraustellvertreter Stephan Pernkopf. Dörfer und Städte Niederösterreich sollen so „unkompliziert, direkt und schnell“ erneuert werden, erklärte er. Um das auch umsetzen zu können, wurden zwei Schwerpunkte gesetzt: neue Fördermöglichkeiten und verbesserte Beratungs- und Begleitungsstrukturen.

„Pausetaste“ wird verschwinden

Eine der Erneuerungen ist die Streichung der vierjährigen Pause zwischen den Förderungen. „Diese Pausetaste gibt es ab dem nächsten Jahr nicht mehr, Erneuerung findet ab sofort ständig statt. Dafür stellen wir auch mehr Geldmittel zur Verfügung, nämlich 4,3 Millionen statt bisher 3,6 Millionen pro Jahr“, so Pernkopf. Ziel sei vor allem, Doppelgleisigkeiten bei Fördergeldern zu vermeiden und das Geld noch effizienter zu den Menschen zu bringen. „Deshalb wird es für jede Gemeinde eine Ansprechperson geben“, ergänzte der Landeshauptfraustellvertreter.

NÖ Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl sieht die Änderungen rund um Dorf- und Stadterneuerung als Meilenstein: „Diese Pausetaste gibt es ab dem nächsten Jahr nicht mehr, Erneuerung findet ab sofort ständig statt. Dafür stellen wir auch mehr Geldmittel zur Verfügung, nämlich 4,3 Millionen statt bisher 3,6 Millionen pro Jahr.“ So könne der Geist der Dorferneuerung lebendig erhalten und gemeinsam die Lebensqualität in den niederösterreichischen Dörfern und Städten auch für die nächste Generation erhalten werden, so Pressl.

Rupert Dworak, NÖ Gemeindevertreterverband-Präsident, wies wiederum auf „enorm viele Projekte“ hin, die durch Dorf- und Stadterneuerung bereits umgesetzt wurden. Durch die Bündelung des Angebotes und die Etablierung eines One-Stop-Shops werde nicht nur die Arbeit für alle Verantwortlichen einfacher, die Dorf- und Stadterneuerung würde so auch ein Garant für ein lebens- und liebenswertes Niederösterreich sein.