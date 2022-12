Wechselgebiet: Betriebe stellten sich Schülern vor

Ob die regionale Bank, der Bäckerbetrieb, der Innenausstatter oder die Baufirma: Im Rahmen der Infoveranstaltung „Schule trifft Wirtschaft – Wirtschaft trifft Schule“ stellten sich am Freitagvormittag diverse Betriebe Schülerinnen und Schülern der Region vor. Neben Jugendlichen aus der Mittelschule und dem Polytechnikum Aspang – wo die Veranstaltung stattfand –, wohnten auch Klassen aus Zöbern und Edlitz dem Vormittag bei. Organisiert hatten ihn das Projektteam „Bildung wächst in der Region Bucklige Welt-Wechselland“ und die veranstaltende Schule, als Moderator fungierte Unternehmensberater Josef Vollmer.

Insgesamt nahmen 20 Unternehmen aus der Region an dem Vormittag teil und präsentierten anhand von Infoständen und Vorträgen auf der Bühne ihr Tätigkeitsfeld. Auch Eltern konnten an dem Vormittag teilnehmen. „Es freut uns, dass wir ein so breites Berufsfeld hier hatten und dass die Unternehmer auch mit praktischen Beispielen gekommen sind“, resümiert Josef Vollmer.

Den Abschluss des Vormittags bildete ein Quiz, welches die 4b der Mittelschule Aspang für sich entscheiden konnte. Als Preis erhielt sie einen Eintritt in den „EisGreissler“.

