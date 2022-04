Neunkirchnerin schrieb Spazier-Buch über Wien

Werbung Modellbautage Anzeige Der größte Spaß mit kleinen Modellen

Täglich 10.000 Schritte zu gehen, gilt als gutes Maß, um sich alltagsfit zu halten und das Wohlbefinden zu steigern. Inge Fasan hat das „Geh-Gen“ von ihrem Vater, dem Rechtsanwalt Ernst Fasan († 2021) vererbt bekommen. War die gebürtige Neunkirchnerin als Kind von den regelmäßigen Wochenend-Spaziergängen noch nicht so angetan, bezeichnet sie sich heute sogar als „Vielgeherin“.

Als sie im Jahr 2020 das Buch „10.000 Schritte in und um Graz“ im Kneipp-Verlag lektorierte, war für den Verlag schnell klar: Ein solches Buch braucht es auch für die Bundeshauptstadt Wien. Sodann beauftragte der Verlag die Lektorin damit, diese Aufgabe zu erfüllen. Für Inge Fasan war das – im Gegensatz zu den vorher von ihr geschriebenen Büchern – gleich ein ganz anderes Genre. Nach ihrem Bestseller „Otto Tausig – Kasperl, Kummerl, Jud: Eine Lebensgeschichte“ (2005) folgten „Mandelbaums kleine Gourmandisen“ über Quitte (2015) und Steinpilz (2017).

„10.000 Schritte in Wien: Zum Gehen verführt“ ist Fasans siebentes Buch – dahinter steckt ein Jahr intensiver Arbeit. „Die Vorarbeiten sind enorm. Man geht jede Tour an die fünf- bis sechsmal. Welche Geschichten stecken entlang der Route? Wo beginnt und endet die Tour? Was ist die beste Route und so weiter“, berichtet Fasan der NÖN Neunkirchen. All ihre Touren ließ sie Fotograf Lukas Lorenz als „Tester“ nachgehen – mit Erfolg, denn er ging dabei nicht verloren...

Jede der vielseitigen und spannenden 15 Routen quer durch Wien dauert im Schnitt etwa 90 Minuten, hat eine eigene Überblickskarte – und jeder Ausgangspunkt und jedes Ziel ist gut mit den „Öffis“ zu erreichen. Für Fasan war es wichtig, dass man jede Strecke nur in eine Richtung gehen und nicht irgendwann umdrehen und denselben Weg zurückgehen muss. „Das wäre ja nur das halbe Vergnügen“, meint sie.

