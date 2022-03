Auszeichnung für Schwarzauer Pädagogin

Werbung Modernes Bildungszentrum Anzeige Open House am 25.3. in der Sta. Christiana Frohsdorf

Kindern die Naturwissenschaft mit Experimenten näher bringen. Eine Aufgabe, die viel Einsatz und Ideen erfordert. In der Volksschule Schwarzau am Steinfeld mangelt es an solchen ganz sicher nicht. Im Jahr 2021 war es Pädagogin Ingrid Lang, die sich in diesem Bereich besonders einsetzte. Dafür wurde sie nun gewürdigt.

Jährlich vergeben die BASF Österreich GmbH und der Verband der Chemielehrer Österreichs den Naturwissenschaftlichen Didaktikpreis. Dieser ist für jene Lehrer gedacht, die sich besonders im Unterricht einsetzen und die Naturwissenschaft vor allem experimentell vermitteln. Seit 2017 leitet Ingrid Lang die Forscherwerkstatt an der Schule, in der Kindern Spaß am Experimentieren und Naturwissenschaften vermittelt wird. Corona-bedingt fand die Übergabe der Auszeichnung in einem kleinen feierlichen Rahmen statt.

