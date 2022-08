29 Kitze in Ternitz vor dem Mähtod bewahrt

Werbung

Großer Erfolg für das Pilotprojekt der Stadtgemeinde. Diese bat in Zusammenarbeit mit der Firma „SpektakulAir“ Drohnenflüge vor der Mahd an. Zahlreiche Landwirte haben das für sie kostenlose Angebot angenommen und so 29 Kitzen sowie weiteren kleinen Wildtieren das Leben gerettet.

Insgesamt wurden heuer 82 Felder mit einer Fläche von 101 Hektar mit einer Drohne abgeflogen. „Dadurch konnten wir nicht nur viel Tierleid verhindern, sondern den Landwirten auch eine saubere Mahd ermöglichen“, resümiert SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak die Aktion. Die Kosten von rund 10.000 Euro übernahm die Stadtgemeinde.

„Damit haben wir Bewusstsein bei den Schülern und Eltern für den Wildtierschutz geschaffen, aber auch die wichtige Aufgabe der Jäger und das richtige Verhalten im Wald vermittelt“

Rupert Dworak

Zudem war das Team von „SpektakulAir“ im Rahmen der Kitzrettungs-Aktion auch in den Ternitzer Schulen unterwegs. „Damit haben wir Bewusstsein bei den Schülern und Eltern für den Wildtierschutz geschaffen, aber auch die wichtige Aufgabe der Jäger und das richtige Verhalten im Wald vermittelt“, so der Ternitzer Stadtchef.

Eine zweite Auflage der Aktion sei laut Stadt auch im kommenden Jahr geplant.

