Alleingang: SPÖ Neunkirchen startet mit "City Taxi" in Eigenregie

Weil man mit den Plänen der Stadtregierung und dem Grundsatzbeschluss im Gemeinderat, ein Anrufsammeltaxi ins Leben zu rufen, nicht zufrieden war, setzt die SPÖ mit 1. Februar nun ein ähnliches Projekt in Eigenregie um: „Es wird City-Taxi Neunkirchen heißen und wir halten es für das effizientere und billigere Angebot“, erklären die Stadträte Andrea Kahofer und Günther Kautz die Beweggründe hinter der Idee, die maßgeblich von deren Gemeinderatskollegen Johann Handler stammt. Umgesetzt wird das Vorhaben in Kooperation mit dem Taxiunternehmen Pruggmayer aus Peisching und finanziert mit Geldern der SPÖ-Fraktion.

Die Benützung gestaltet sich laut Kautz und Kahofer so einfach wie möglich: „Der Kunde ruft an, das Taxi fährt bis vor die Haustüre, nimmt den Anrufer mit und liefert ihn am Zielort punktgenau ab. Er muss nichts selbst verrechnen, sondern lediglich einen Zettel mit Name, Adresse und dem Fahrziel ausfüllen. Wir verrechnen dann einmal im Monat mit dem Taxiunternehmen.“ Den großen Vorteil in ihrem System sieht die SPÖ darin, ,,dass niemand zu einer Haltestelle gehen und dort warten muss. Was für gehbehinderte oder ältere Menschen und in der kälteren Jahreszeit sicher nicht angenehm ist!“

Nützen dürfen das Service Neunkirchner ab 65 Jahren und Personen, die es aus gesundheitlichen Gründen benötigen. Grundsätzlich verkehrt der Dienst nur in der Stadt und den dazugehörigen Katastralgemeinden. „Sollte es triftige Gründe für einen Arztbesuch in einer Nachbargemeinde geben, so wird auch das möglich sein“, erklärt Kautz. Bei der SPÖ rechnet man, mit dem vorläufigen Budget etwa 350 bis 450 Fahrten finanzieren zu können.

Wenig Freude mit dem „Alleingang“ hat ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer, den die NÖN am Montag mit dem Vorhaben der SPÖ konfrontiert. Er verweist mit der Bitte um eine Stellungnahme auf seinen Anrufsammeltaxi-Projektplaner Stadtrat Peter Teix: „Diese Vorgangsweise der SPÖ ist natürlich nicht die feine Art. Aber ich sehe das natürlich als ein Wahlzuckerl und es wird nicht lange dauern, dann wird die Aktion auch schon wieder vorbei sein.“

Den Sinn des Anrufsammeltaxis, dessen Umsetzung die Stadtregierung weiter vorantreiben werde, habe man laut Teix bei der SPÖ „nicht verstanden“.

Beziehung wird leiden

