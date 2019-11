Klima- und Umweltschutz sind – nicht zuletzt durch die „Fridays for Future“-Demonstrationen – in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt. In der aktuellen Debatte werde die Landwirtschaft oft als „Klimakiller an den Pranger gestellt“, ärgert sich geschäftsführender Gemeinderat Martin Hlavka (Liste „Zöbern für alle“). Er ist überzeugt: „Pauschale Verurteilungen ohne Differenzierung zur globalen Lebensmittelindustrie rücken die österreichische Landwirtschaft in ein schlechtes Licht!“

Genau deshalb startete er mit Zöberner Bauern und Gewerbetreibenden eine außergewöhnliche Initiative: Um die Leistungen der österreichischen Landwirtschaft in der Öffentlichkeit bekannter zu machen, hat er Transparente gestaltet, die in den nächsten Monaten im Raum Zöbern zu sehen sein werden. Denn dass die Landwirtschaft sogar etwas zum Klimaschutz beitrage, bleibe vielen verborgen, meint Hlavka: „Hierzulande werden gesunde Lebensmittel unter höchsten Umwelt- und Tierhaltestandards hergestellt“, so Hlavka.